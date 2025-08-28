Decomisan más de $40 mil ocultos en partes íntimas de cubanos en el aeropuerto

En el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico fueron detectados a tres ciudadanos procedentes de Cuba, con B/. 43,039.00 en efectivo, no declarados.

“Durante el proceso de inspección, se sometió a los tres viajeros al escaneo mediante una máquina de rayos X, con lo cual se detectaron objetos rectangulares ocultos en sus partes íntimas. Al proceder con una revisión manual, se comprobó que dichos objetos correspondían a fajos de dinero en efectivo”, informaron de la Policía Nacional.

Según el reporte de las autoridades, “se puedo determinar que los tres pasajeros de nacionalidad cubana con pasaportes españoles era el padre con sus dos hijos, quienes fueron trasladados ante las autoridades correspondientes para sus trámites de rigor”.