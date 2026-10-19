Declaran alerta verde en tres distritos por inestabilidad del clima

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde a partir de las 6:00 p. m. de este lunes 19 de octubre, ante las condiciones atmosféricas inestables advertidas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con mayor incidencia prevista en la región central del país.

La medida comprende los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde las lluvias podrían provocar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones. Según el IMHPA, el escenario está asociado a la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo.

Ante este panorama, el Sinaproc solicitó a las instituciones mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas y disponer del personal necesario para responder de manera oportuna.

A la población, la entidad exhortó a no cruzar ríos, quebradas, calles o caminos anegados, mantenerse alejada de las riberas y zonas propensas a inundaciones, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos y agua potable. Asimismo, reiteró la importancia de atender únicamente las informaciones oficiales del IMHPA y del Sinaproc, y reportar cualquier situación de riesgo a la línea 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (520-4426).