Nacionales

Declaran alerta verde en tres distritos por inestabilidad del clima

Declaran alerta verde en tres distritos por inestabilidad del clima
Redacción Web
19 de octubre de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde a partir de las 6:00 p. m. de este lunes 19 de octubre, ante las condiciones atmosféricas inestables advertidas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con mayor incidencia prevista en la región central del país.

La medida comprende los distritos de Mariato y Soná, en la provincia de Veraguas, y Tonosí, en Los Santos, donde las lluvias podrían provocar incrementos rápidos en los niveles de ríos y quebradas, inundaciones en áreas vulnerables y otras afectaciones. Según el IMHPA, el escenario está asociado a la reorganización y activación de un sistema de baja presión en el sector marítimo.

Ante este panorama, el Sinaproc solicitó a las instituciones mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, reforzar sus capacidades operativas y disponer del personal necesario para responder de manera oportuna.

A la población, la entidad exhortó a no cruzar ríos, quebradas, calles o caminos anegados, mantenerse alejada de las riberas y zonas propensas a inundaciones, identificar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia con documentos, medicamentos y agua potable. Asimismo, reiteró la importancia de atender únicamente las informaciones oficiales del IMHPA y del Sinaproc, y reportar cualquier situación de riesgo a la línea 911 o al Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (520-4426).

Tags:
Alerta Verde
|
declaración
|
Distrito
|
inestabilidad atmosférica
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR