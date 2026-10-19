Bocas del Toro busca recuperar el movimiento turístico

Impulsar el turismo y el comercio mediante campañas publicitarias y alianzas regionales forman parte de las estrategias para reactivar la economía bocatoreña tras el sismo, afirmó Manuel Sanjur, presidente de la Cámara de Comercio del Archipiélago de Bocas del Toro.

Según Sanjur, el turismo es uno de los principales motores económicos de la provincia, ya que “impulsa empleos en restaurantes, hoteles, comercios y transporte marítimo”. Además, destacó que los lancheros son una fuerza laboral clave, con “alrededor de 1,100 trabajadores entre agremiados e independientes”.

Ante este panorama, Sanjur consideró necesario que “después del sismo, para que se reactive Bocas del Toro, se debería continuar trabajando en publicidad directamente hacia el destino para atraer turistas”.

En esa misma línea, indicó que “el sector privado coordina iniciativas con la Cámara de Comercio de la Zona Sur de Costa Rica y la Cámara de Comercio de Boquete para crear un bloque turístico regional”.

En cuanto al terremoto, Sanjur explicó que “a diferencia de otras zonas del país, en Bocas del Toro el impacto fue leve y se limitó principalmente al susto de la población y la percepción de fuertes réplicas”.

El líder del gremio agregó que “los negocios han reactivado gradualmente sus operaciones, mientras la provincia trabaja en fortalecer su economía y dinamizar el comercio”.