Declaran alerta roja por lluvias en Chiriquí, Veraguas y Los Santos

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN), declaró alerta roja a partir de las 8:00 p.m. de ayer lunes, 27 de octubre, de para las siguientes áreas del territorio nacional:- Sur de los distritos de Soná, Las Palmas y Mariato, provincia de Veraguas.- Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos.- Distritos de Barú, Renacimiento y Tierras Altas, provincia de Chiriquí.<b>Asimismo, elevaron a alerta amarilla en:</b>- Veraguas (zona norte)- Herrera- Comarca Ngäbe Buglé'Esta medida se adopta ante el incremento de las lluvias, el desbordamiento de ríos y los deslizamientos de tierra que han afectado a diversas comunidades del país', explicaron en un comunicado.Varias familias han sido evacuadas y trasladadas a albergues temporales, donde reciben asistencia básica y atención humanitaria por parte de los equipos de respuesta interinstitucional.Con la declaratoria de Alerta Roja, se movilizan todos los recursos humanos, logísticos y operativos del Sistema Nacional de Protección Civil y de las instituciones de Gobierno, para brindar apoyo inmediato a las comunidades afectadas y garantizar una respuesta efectiva.Se mantiene el monitoreo constante de los niveles de los ríos, así como la evaluación de daños y necesidades en las áreas impactadas por las lluvias.<b> Recomendaciones</b>- Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del SINAPROC.- Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas.- No permanecer ni circular en áreas propensas a deslizamientos o inundaciones.- Preparar un plan familiar de emergencia y tener lista una mochila con artículos esenciales.- Reportar cualquier situación de riesgo o emergencia al 911 o a las líneas provinciales del SINAPROC.