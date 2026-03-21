Cuerpos de seguridad y rescate realizan un simulacro de alta complejidad con incendios y accidente aéreo

Un exitoso simulacro de alta complejidad desarrolló el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en Playa Malibú, localidad que pertenece al corregimiento de Nueva Gorgona, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

La actividad recreó un accidente de aeronave tipo Cessna con incendio de masa vegetal (IMAVE) asociado. El ejercicio fue durante horas de la mañana y simuló la pérdida de contacto con la aeronave en vuelo, seguida de su impacto en un área boscosa de difícil acceso, generando múltiples focos de incendio forestal y luego la atención de seis víctimas con vida, aplicando protocolos de emergencia para su clasificación y traslado hacia centros hospitalarios, en coordinación con la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA).

El director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez, informó que tras este tercer ejercicio se realizará una evaluación integral, orientada a medir los tiempos de respuesta, identificar fortalezas y establecer áreas de mejora.

Destacó que este tipo de prácticas son fundamentales, ya que ninguna entidad puede atender por sí sola emergencias de gran magnitud.En este simulacro participaron, además del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), la Cruz Roja Panameña, la Caja de Seguro Social (CSS), la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el Ministerio de Salud (MINSA), la Autoridad de Aeronáutica Civil y autoridades locales, entre otros estamentos de seguridad y respuesta, fortaleciendo la coordinación interinstitucional.

Por su parte, la gobernadora de Panamá Oeste, Marilyn Vallarino, resaltó el valor del trabajo conjunto, señalando que estos ejercicios fortalecen la preparación de las instituciones y de la comunidad ante cualquier eventualidad. Asimismo, destacó la participación activa de entidades de diversas regiones del país, reafirmando el compromiso de proteger a la ciudadanía.

En tanto, el coronel Ricardo Gibbs, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Oeste, informó que en el ejercicio participaron 86 unidades operativas, organizadas en equipos mixtos distribuidos en diferentes áreas de trabajo.