CSS anuncia reprogramación temporal de servicios en ULAPS de Nuevo Vedado por mudanza

Las autoridades de la Caja de Seguro Social informaron que la nueva Policlínica de David, ubicada en la comunidad de Alto Verde, inició su proceso de atención en horario de 7:00 a.m., a 3:00 p.m., hoy, 26 de noviembre de 2025.

Los resultados de laboratorio y de medicamentos, se entregarán junto al almacén 123 ubicado en Calle 2, hasta el jueves 27 de noviembre, debido al traslado del equipo médico de las antiguas instalaciones de la ULAPS Nuevo Vedado.

En esta nueva instalación se brindará atención en las especialidades de Medicina Interna, Geriatría y Dermatología tanto a los pacientes con nuevas citas como a aquellos que ya tenían citas programadas.