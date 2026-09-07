Crisis financiera se agudiza en la Unachi

La crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúa afectando a su personal docente y administrativo que aún no han recibido el pago correspondiente a la quincena que debió hacerse efectivo el pasado 26 de agosto.

De acuerdo con reportes oficiales los problemas relacionados con el pago de salarios se vienen registrando desde mayo. Aunque en los meses anteriores se ha logrado cumplir con los desembolsos, estos se han realizado con retrasos, situación que nuevamente mantiene en alerta a los trabajadores de la universidad.

Giovanna León, presidenta interina de la Asociación de Profesores de la Unachi, manifestó que: “A la fecha no nos han pagado, debieron pagarnos el 26 de agosto y vamos por el mes de septiembre y nadie ha cobrado. No tenemos claridad de qué fue lo que pasó con la última planilla”.

La dirigente agregó que “recientemente recibimos la visita del contralor, nos informó que el pago se realizaría en la fecha correspondiente. Sin embargo, posteriormente conocimos que la planilla habría sido devuelta”.

Por su parte, Katherine Santamaría, secretaria general de la Asociación de Empleados de la Unachi, indicó que “recientemente conversamos con el rector sobre la situación y hasta el momento no existe una fecha definida para el pago”. La representante de los empleados detalló que alrededor de 2 mil trabajadores, entre docentes y administrativos, se encuentran afectados por el retraso salarial.

Ante la situación el rector de la Unachi, Absel Navarro, informó mediante un comunicado que se han realizado gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según Navarro “las transferencias correspondientes se encuentran en proceso de ejecución, con el objetivo de hacer efectivo el pago adeudado a docentes y administrativos a la brevedad posible”.

El rector también informó que la universidad se prepara para acudir mañana a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde presentará y defenderá su propuesta presupuestaria.