Comisión de Presupuesto, en el centro de la disputa

La comisión permanente más codiciada por las bancadas es la de presupuesto, esto debido a su influencia en el manejo de los recursos y en el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Cambio Democrático (CD) mantiene como una de sus principales aspiraciones que el diputado Eduardo Vásquez continúe al frente de la Comisión de Presupuesto. El jefe de bancada Didiano Pinilla señaló que el colectivo considera que Vásquez ha desempeñado una buena labor y que buscan darle continuidad al trabajo realizado en esta instancia.

“Todas las bancadas quisieran presidir una de las comisiones más importantes de nuestra Asamblea”, expresó Pinilla, al destacar que la citada comisión representa uno de los espacios de mayor relevancia dentro del Legislativo.

En tanto, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ya inició conversaciones para la distribución de las comisiones con la intención de presidir al menos seis de ellas, incluyendo presupuesto.

El Partido Panameñista también busca tener presencia en esta comisión. El diputado José Luis Varela explicó que, de acuerdo con la representación proporcional, a su bancada le corresponderían dos miembros en presupuesto. Otras comisiones consideradas prioritarias son credenciales y gobierno, justicia y asuntos constitucionales, esta última estuvo presidida por Luis Eduardo Camacho, quien también busca repetir en el cargo.