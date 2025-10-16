Nacionales

Colegio Nacional de Abogados rechaza proyecto que elimina la obligatoriedad del examen de barra

Redacción Web
16 de octubre de 2025

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación y rechazo anticipado ante “cualquier intento” de reabrir el debate legislativo orientado a eliminar la obligatoriedad del examen profesional.

En la nota, detallan que la posible inclusión en el orden del día de este debate “representaría un retroceso institucional y ético, al debilitar los estándares mínimos de competencia profesional exigidos para el ejercicio del Derecho”. Explican que la abogacía es una carrera que demanda responsabilidad pública, y el examen de idoneidad es la única herramienta objetiva que permite acreditar esa responsabilidad ante la sociedad.

El gremio asegura que la “eliminación de esta exigencia atenta contra la confianza pública y la calidad del servicio jurídico, generando incertidumbre sobre la preparación técnica de quienes representen a los ciudadanos ante los tribunales”. Proponen que, en lugar de eliminarlo, el Estado y el gremio deben modernizar, transparentar y fortalecer el examen profesional, asegurando procesos más eficientes y confiables, sin renunciar a su obligatoriedad.

