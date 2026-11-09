$!Clínicas de Diabetes: espacios para el tratamiento, la educación y la prevención

GARIAS | En Panamá la atención integral de las personas con diabetes se desarrolla a través de servicios públicos y privados que buscan mejorar el control de la enfermedad y prevenir complicaciones.

La Caja de Seguro Social (CSS) mantiene activas 35 Clínicas de Diabetes en todo el país, en las cuales aproximadamente 21 mil pacientes de diferentes edades reciben atención nutricional e integral.

Como parte de la atención, los pacientes pueden acceder a un glucómetro, siempre que cuenten con la recomendación del médico tratante, ingresen a la Clínica de Diabetes y asistan a sus citas de seguimiento con los especialistas.

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA) ofrece servicios especializados como la Clínica de Heridas del Pie Diabético y Úlceras Dr. Danilo Espino, ubicada en el Centro de Salud de Nuevo Veranillo. Asimismo, el sector privado cuenta con alternativas para la atención.

El doctor Edgardo Gaitán, director de la Escuela de Diabetes, destacó “nuestro trabajo se desarrolla en dos áreas. Una está enfocada en la educación del paciente, que es fundamental para que conozca su enfermedad y aprenda a controlarla. La otra está relacionada con el cuidado de los pies de las personas con diabetes”.