$!Cinco provincias enfrentan el embate de la delincuencia

Las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Coclé, Veraguas y Colón encabezan las estadísticas de delitos a nivel nacional, según cifras actualizadas del Ministerio Público (MP).

Los hurtos, robos y homicidios figuran entre los crímenes más recurrentes, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades de seguridad, quienes buscan frenar el incremento de la delincuencia mediante nuevos planes de contingencia.

En el caso de la provincia de Chiriquí, el comisionado Julio Wong, de la Policía Nacional (PN), explicó que se han implementado estrategias de trabajo coordinado con las comunidades para conocer de primera mano las principales problemáticas y fortalecer la vigilancia ciudadana.

“Hemos resaltado estrategias de trabajo para tener un plan directamente con las comunidades. Los vecinos vigilantes han sido clave para atender casos de hurtos y desarticular bandas. Hemos tomado todas las medidas, principalmente en las áreas donde se presenta mayor incidencia”, afirmó Wong, quien destacó que los hurtos son el principal delito en la ciudad de David.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, sostuvo un encuentro con los alcaldes de la provincia de Veraguas con el objetivo de presentar el panorama actual de la delincuencia y los delitos registrados en cada distrito, como parte del Plan Firmeza, estrategia gubernamental para reforzar la seguridad ciudadana en el país.

“Les hemos solicitado colaboración para denunciar el delito ante los miembros de la Policía Nacional y demás estamentos de seguridad, con el fin de fortalecer la protección de la comunidad veragüense en su vida cotidiana”, manifestó Ábrego.

Las autoridades coinciden en que la colaboración entre la Policía, los gobiernos locales y la ciudadanía será determinante para disminuir los índices delictivos. De igual manera, se anunció que las acciones preventivas se extenderán hacia otras provincias con alta incidencia criminal, con el fin de garantizar mayor seguridad y tranquilidad a la población..