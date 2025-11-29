Nacionales

Cientos de jóvenes participan en el IV Foro de Niñez y Adolescencia
Redacción Web
29 de noviembre de 2025

Un total de 23 niñas, niños y adolescentes (NNA) actuaron como panelistas —y más de cien jóvenes asistieron al encuentro— durante el IV Foro de Niñez y Adolescencia, que la Defensoría del Pueblo organizó en el marco del Día Universal del Niño.

Bajo el lema “Cuando la Niñez y la Adolescencia Participan, el Cambio Comienza”, los participantes expusieron sus ideas, emociones y propuestas para mejorar los espacios donde deben ser escuchados: la familia, la escuela y la comunidad.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, destacó la importancia de fortalecer la participación efectiva de la niñez y la adolescencia en las decisiones que impactan su vida diaria. Señaló que, a pesar de que las leyes existen, persisten desafíos: muchos NNA expresan que “a veces no los escuchan”, que “no toman en cuenta su opinión” o que “no saben cómo participar”.

El foro reafirmó su propósito de promover y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia, ofreciendo un espacio seguro donde los propios NNA hablaron sobre sus experiencias, emociones y expectativas. A través de paneles y dinámicas participativas, expresaron cómo la escucha activa y el acompañamiento adulto fortalecen su bienestar, autoestima y capacidad de incidencia.

Los panelistas representaron a una diversidad de centros educativos oficiales y particulares. Participaron estudiantes del Instituto Justo Arosemena, Colegio Real de Panamá, Escuela Ricardo Miró, Escuela Pedro J. Sosa, Escuela Americana, CEBG San Miguel Arcángel, The Oxford School y el Instituto Santa María La Antigua (ISMA). Estos centros aportaron voces de primaria y secundaria, con niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años.

El foro también incorporó las experiencias de adolescentes provenientes de organizaciones sociales y programas especializados, entre ellos RET International, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y UNICEF. Su participación amplió el análisis del encuentro e integró realidades diversas sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la participación efectiva de la niñez y la adolescencia en Panamá.

Los temas de discusión incluyeron Mi voz, mis emociones; Mi voz en la escuela y en la comunidad; Mi compromiso y el de los adultos; Lo que sentimos al participar y no ser escuchados; Desafíos y barreras; Ser agentes de cambio. Los casi 100 asistentes compartieron reflexiones que evidencian la necesidad de crear entornos protectores y espacios donde su voz sea reconocida como parte esencial del desarrollo democrático.

Al cierre del encuentro, la directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, Anna Karina Salerno, reafirmó el compromiso institucional: “Concluimos esta cuarta edición reafirmando nuestra convicción de seguir construyendo un Panamá más justo, inclusivo y democrático, donde la participación de la niñez y la adolescencia sea siempre reconocida y celebrada”.

La Defensoría del Pueblo mantiene su compromiso de impulsar plataformas que fortalezcan la participación infantil y adolescente, convencida de que sus voces son fundamentales para avanzar hacia un país más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.

* FUENTE: Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo
jóvenes
foro
