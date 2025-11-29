Cientos de jóvenes participan en el IV Foro de Niñez y Adolescencia

El foro también incorporó las experiencias de adolescentes provenientes de organizaciones sociales y programas especializados, entre ellos RET International, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) y UNICEF. Su participación amplió el análisis del encuentro e integró realidades diversas sobre los desafíos y oportunidades para fortalecer la participación efectiva de la niñez y la adolescencia en Panamá.Los temas de discusión incluyeron Mi voz, mis emociones; Mi voz en la escuela y en la comunidad; Mi compromiso y el de los adultos; Lo que sentimos al participar y no ser escuchados; Desafíos y barreras; Ser agentes de cambio. Los casi 100 asistentes compartieron reflexiones que evidencian la necesidad de crear entornos protectores y espacios donde su voz sea reconocida como parte esencial del desarrollo democrático.Al cierre del encuentro, la directora de Unidades Especializadas de la Defensoría del Pueblo, Anna Karina Salerno, reafirmó el compromiso institucional: 'Concluimos esta cuarta edición reafirmando nuestra convicción de seguir construyendo un Panamá más justo, inclusivo y democrático, donde la participación de la niñez y la adolescencia sea siempre reconocida y celebrada'.La Defensoría del Pueblo mantiene su compromiso de impulsar plataformas que fortalezcan la participación infantil y adolescente, convencida de que sus voces son fundamentales para avanzar hacia un país más equitativo y respetuoso de los derechos humanos.* FUENTE: Defensoría del Pueblo