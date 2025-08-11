Ciberataques masivos contra la plataforma “Mi Retiro Seguro” de la CSS

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó este lunes 11 de agosto que la plataforma “Mi Retiro Seguro” ha sido objeto de tres ciberataques masivos. Según Mon, se detectaron intentos de ingreso por parte de más de 20,000 personas de fuera de Panamá.

Ante esta situación, la CSS se vio obligada a reforzar la seguridad de la plataforma, implementando barreras de protección que limitan el acceso únicamente a usuarios con domicilio en Panamá. Esto ha generado que algunas personas que vivieron y trabajaron en el país, pero que ahora residen en el extranjero, no puedan acceder a su información.

Mon explicó que, para solventar este inconveniente, los usuarios en el exterior deben utilizar una VPN (Red Privada Virtual) que simule que se encuentran en Panamá.

A pesar de los ataques, la plataforma ha registrado una gran acogida, con cerca de 200,000 nuevos usuarios y 173 cambios en el sistema hasta la fecha.

Para facilitar el acceso y la revisión de la información, el director de la CSS anunció que se habilitarán puntos de atención en centros comerciales y otros lugares. En estos sitios, funcionarios de la institución brindarán asistencia y guiarán a los ciudadanos para que puedan consultar sus datos de jubilación.