$!Chiriquí, en los planes de inversión pública en 2026

Impulso del emprendimiento, mejora de la infraestructura vial, el saneamiento básico y el fortalecimiento de los servicios de salud y comercio, son algunos de los proyectos que tiene previsto el gobierno central para la provincia de Chiriquí este 2026.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció recientemente la inauguración en la ciudad de David del Espacio del Emprendedor, un programa de apoyo a emprendedores que brindará asistencia técnica y acceso a financiamiento. Detalló que, en alianza con la Caja de Ahorros, se dispondrá de un fondo de B/.100 millones en financiamiento blando para el desarrollo de nuevos proyectos productivos en la región.

Por su parte, el director regional del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Chiriquí, Marco Di Bilio, informó que la provincia cuenta con varias obras con órdenes de proceder, entre ellas la Ruta del Café, el proyecto de Caldera y el de Portón, este último de gran relevancia por tratarse de una zona altamente productiva. Añadió que la carretera hacia playa La Barqueta presenta un avance del 30 %, mientras que se encuentra en fase de culminación el proyecto Remigio Rojas, ejecutado en conjunto con el MIDA, el cual beneficia unas 3,200 hectáreas, donde se concentra cerca del 10 % de la producción nacional de arroz.

En tanto, la gobernadora de la provincia, Aixa Santamaría, destacó que dentro del plan de inversión gubernamental para Chiriquí también se considera la conclusión de las instalaciones aduaneras y la terminación de la policlínica de la Caja de Seguro Social en el distrito de Boquete, además de otros proyectos que buscan dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de la población chiricana.