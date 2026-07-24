$!CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones

La Asamblea Nacional avanzó en la conformación de las juntas directivas de sus comisiones permanentes al elegir las autoridades de seis de las 15 instancias legislativas que funcionarán durante el período legislativo 2026-2027.

Las presidencias quedaron distribuidas entre varias bancadas. La Comisión de Presupuesto será presidida por Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD); la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales por Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social por Crispiano Adames, también del PRD.

CD, PRD y RM concentran la mayoría de los cargos directivos en las seis comisiones, con siete, cinco y cuatro posiciones, respectivamente.