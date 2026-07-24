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CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones

Por ahora, ningún diputado de las bancadas Vamos, Seguimos o Panameñista integra las juntas directivas de las comisiones instaladas, aunque sí cuentan con representantes como comisionados en las distintas instancias legislativas

CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones
ML | Junta directiva de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.
CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones
ML | Juramentación de la comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones
ML | Jaime Vargas, Nelson Jackson y Eduardo Vásquez, directiva de Comisión de Presupuesto.
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ML | La Comisión de Relaciones Exteriores fue instalada y juramentada.
CD, PRD y RM lideran las primeras seis comisiones
Thaylin Jiménez
24 de julio de 2026

La Asamblea Nacional avanzó en la conformación de las juntas directivas de sus comisiones permanentes al elegir las autoridades de seis de las 15 instancias legislativas que funcionarán durante el período legislativo 2026-2027.

Las presidencias quedaron distribuidas entre varias bancadas. La Comisión de Presupuesto será presidida por Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD); la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales por Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social por Crispiano Adames, también del PRD.

CD, PRD y RM concentran la mayoría de los cargos directivos en las seis comisiones, con siete, cinco y cuatro posiciones, respectivamente.

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