Caso vigas H: Imputan cargo por peculado a ocho personas

En audiencia de garantías, la Fiscalía Anticorrupción logró la imputación por delito de peculado doloso y peculado culposo para las ocho personas aprehendidas en la “Operación vigas H 3.0”, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el MP, “a cuatro de los aprehendidos se les imputó por peculado doloso y los otros cuatro por peculado culposo”.

Durante la audiencia, el juez de garantías otorgó medidas cautelares diferentes a la detención provisional, decisión que la Fiscalía Anticorrupción apeló, según el Ministerio Público.

La audiencia de apelación se programó para el próximo martes, 30 de septiembre.

La Fiscalía inició la investigación de “Vigas H” en el 2024, a raíz de la denuncia presentada por la desaparición de 600 vigas H que se mantenían en un depósito en el sector de Farfán, corregimiento de Veracruz, distrito de Arraiján.