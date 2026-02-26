Capturan a panameño por explotación sexual infantil

Un panameño fue aprehendido en Arraiján, Panamá Oeste, por la presunta comisión de delitos de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas afines, en perjuicio de al menos siete víctimas menores, ubicadas en Argentina.

La detención se dio en el marco de la operación “Internacional Córdoba”, dirigida contra la explotación sexual infantil, informaron de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, la investigación inició en enero de 2025, cuando las autoridades panameñas recibieron información remitida por los homólogos de Argentina, alertando sobre la posible posesión de material de abuso sexual infantil en Panamá, vinculado a dos investigaciones en curso en territorio argentino.

Las pesquisas permitieron establecer que los menores eran contactados inicialmente a través de un usuario en la red social Instagram y posteriormente mediante la aplicación WhatsApp, utilizando una línea telefónica registrada en Panamá.

En la operación fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios. Dicha acción fue desarrollada por unidades especializadas de Ciberdelito de la DIJ, unidades de Inteligencia de la DNIP, peritos de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el apoyo de Homeland Security Investigations (HSI).