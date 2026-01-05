Capturan a 410 personas en las últimas horas

En las últimas 72 horas, en el marco del Plan Firmeza, aprehendieron a 410 personas e incautaron 832 municiones y 13 armas de fuego, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, en las aprehensiones, 242 son por oficio, 106 por faltas administrativas, 43 en flagrancia y 19 por microtráfico.

Se realizaron 62 diligencias de allanamiento, se decomisaron B/.93.00 en efectivo, 56 carrizos de cocaína, 51 pastilla rosadas, 14 sobrecitos de marihuana entre otras sustancias ilícitas. Además, seis vehículos fueron recuperados.

Se colocaron 2,719 infracciones de tránsito: 458 fueron por exceso de velocidad, 36 por embriaguez comprobada, 103 fueron por luces no adecuadas, 84 por licencia vencida. Adicional, fueron removidos con grúa 226 vehículos.

En tanto se registraron 214 accidentes de tránsito dejando un saldo de 70 lesionados y dos víctimas fatales en la provincia de Chiriquí y el corregimiento de la 24 de Diciembre.