Capturan a 203 personas por diversos delitos

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 203 personas y siete armas de fuego fueron incautadas, a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “de las aprehensiones, 138 son por oficio, 49 por faltas administrativas, 14 en flagrancia y dos por microtráfico”.

Se realizaron 71 diligencias de allanamiento, se decomisaron seis municiones, cinco paquetes de drogas, más de 70 sobrecitos de diversas sustancias ilícitas entre estas marihuana y cocaína. Además, dos autos fueron recuperados, agregan en el reporte.

En tanto se colocaron 634 infracciones de tránsito: 62 fueron por exceso de velocidad, 35 fueron por luces no adecuadas, nueve por licencia vencida, 14 por hablar por celular y tres por embriaguez comprobada. Adicional, se remolcaron 49 vehículos por diversas causas.