Capturan a 153 personas en las últimas horas

En las últimas 24 horas, en el marco del Plan Firmeza, fueron aprehendidas 153 personas y 10 armas de fuego fueron incautadas, a nivel nacional, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

De las aprehensiones, 102 son por oficio, 38 por faltas administrativas, siete en flagrancia y seis por microtráfico.

Según el reporte policial, se realizaron 49 diligencias de allanamiento, se decomisaron 23 municiones, B/. 37.00 dinero en efectivo, más de 80 sobrecitos de diversas sustancias ilícitas entre estas marihuana y cocaína. Además, un auto fue recuperado.

En tanto se colocaron 2,852 infracciones de tránsito: 790 fueron por exceso de velocidad, 106 fueron por luces no adecuadas, 14 por licencia vencida, 16 por hablar por celular y 14 por embriaguez comprobada. Adicional, se remolcaron 40 vehículos por diversas causas.