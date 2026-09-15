Caos por mala organización en entrega de tarjetas de Pase-U

Padres de familia se mostraron molestos y protagonizaron reclamos durante la entrega de las tarjetas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), debido a las largas filas, las condiciones de espera y las situaciones irregulares que se registraron ayer en el centro comercial Los Andes Mall.

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, expresó que la atención estaba programada para comenzar a las 7:00 a.m.; sin embargo, el proceso comenzó casi una hora antes debido a la presencia de los acudientes”.

Godoy manifestó que es necesario que los padres de familias eviten acudir acompañados de niños y considerar realizar el trámite durante la media mañana, cuando se espera una menor concentración de personas y un proceso más ágil.

A través de las redes sociales algunos padres de familia, manifestaron que varios acudientes llegaron desde la tarde del domingo para intentar recibir la tarjeta correspondiente al beneficio. Otros denunciaron que algunas personas estarían intentando colarse en las filas, situación que ha provocado molestias entre quienes esperaban su turno.

Los acudientes piden una mayor organización durante la jornada para garantizar que la entrega de las tarjetas se realice de manera ordenada.