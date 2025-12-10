Canciller de Noruega agradece a Panamá por apoyo marítimo y posición a favor de la paz mundial

Este miércoles, 10 de diciembre, el Canciller de Panamá, Javier Martínez, se reunió con su homólogo de Noruega, Espen Barth Eide, quien agradeció el apoyo de Panamá en la regulación y control de los buques de trasiegan petróleo, así como en las iniciativas dentro de la ONU que buscan preservar la paz en el mundo.

Eide también manifestó la satisfacción del Gobierno de Noruega por la visita que realiza el Presidente José Raúl Mulino a la ciudad de Oslo en el marco del Premio Nobel de la Paz 2025, otorgado a la venezolana María Corina Machado, como muestra de una posición a favor de la democracia y el derecho internacional.

Ambos cancilleres coincidieron en las políticas de protección del medio ambiente y los océanos, así como la sostenibilidad del crecimiento económico.

El Canciller de Noruega aprovechó el encuentro para anunciar el interés de este país escandinavo en acercarse a Panamá en temas de inversión, tanto en proyectos públicos como los que ejecuta el Canal.

Esto incluirá la participación de Noruega en el Foro Económico que se realizará en Panamá en enero de 2026, así como en el bicentenario del Congreso Anfictiónico y la próxima Asamblea de la OEA que se desarrollará en el país canalero.