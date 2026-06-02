“Cada episodio de El Niño es único”, afirma responsable de predicción climática de la OMM

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió el martes de la alta probabilidad de un episodio de El Niño antes de que termine agosto.

Según la agencia de la ONU, se prevé que este fenómeno climático natural provoque condiciones meteorológicas y precipitaciones más extremas, aunque en estos momentos resulta difícil predecir su intensidad.

Wilfran Moufouma Okia es el responsable de predicción climática de la OMM.

- ¿Qué podemos esperar? -

Moufouma Okia señaló que El Niño tiene un efecto de calentamiento temporal y que, aunque se origina en los trópicos, afecta a gran parte del planeta.

“Cuando se produce El Niño, se esperan sequías en África Occidental, el Sahel, Sudáfrica, Australia y el sudeste asiático”, afirmó.

“Por el contrario, otras regiones experimentan lluvias abundantes, como el sureste de Estados Unidos y, especialmente, la región del Pacífico ecuatorial. Por lo tanto, las diferentes regiones reaccionarán de forma distinta ante el fenómeno”, agregó.

Moufouma Okia subrayó que El Niño no actúa de forma aislada, sino que interactúa con otros fenómenos meteorológicos que pueden amplificar o debilitar su intensidad.

“Según nuestras previsiones, en términos generales asistiremos a un episodio de El Niño que oscilará entre moderado y fuerte”, indicó.

“Pero es importante destacar que cada episodio de El Niño es único. Se podría pensar que uno [...] débil no tendrá consecuencias, pero no es así. Dependiendo del país y del contexto, las consecuencias pueden ser tan perjudiciales como en el caso de los episodios fuertes”.

- ¿Están los países preparados? -

Moufouma Okia declaró que la OMM facilitaría sus hallazgos a los países y servicios meteorológicos nacionales, pero que corresponde a ellos depurar la información a nivel local.

El responsable dijo que espera que los países tengan en cuenta esos datos a la hora de prepararse para El Niño.

“Los modelos de la OMM son capaces de hacer predicciones con seis meses de antelación. Así que esperamos que los países hayan tenido tiempo de anticipar”, indicó.

Sin embargo, a veces las consecuencias superan la capacidad de respuesta de un país, como ocurrió durante el último episodio de El Niño, entre 2023 y 2024.

“En aquel entonces, se produjo una disminución de las precipitaciones en Panamá que afectó al canal y, por lo tanto, a la economía mundial”, explicó.

- ¿Están cooperando los países en materia meteorológica? -

Moufouma Okia dijo que hay avances, ya que los países intercambian más información sobre El Niño.

“Hubo menos víctimas en 2023-2024 que en 1997. Así que podemos suponer que los países están mejor preparados, o que han aprendido de acontecimientos anteriores”, declaró.

Los países comprenden la necesidad de compartir datos, e “incluso países en conflicto” entre sí están cooperando, “porque para predecir un fenómeno al otro lado del mundo, se necesitan datos del otro lado”, señaló el responsable de predicción climática.