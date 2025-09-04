Buque escuela estadounidense regresó a Panamá

La embarcación de la guardia costera de EE.UU. ‘Eagle’ regresó a Panamá tras completar una gira por el Pacífico y transitar el Canal.

El Eagle, un velero de tres mástiles y 90 metros de eslora construido en 1936, es el único de este tipo en servicio de las fuerzas armadas de EE.UU., conocido como embajador de buena voluntad del gobierno estadounidense, estará atracado en el Puerto de Cruceros de Amador hasta el 6 de septiembre.

Durante su visita ofrecerá actividades para estudiantes, organizadas en colaboración con la Alcaldía de Panamá, incluyendo recorridos guiados en los que los estudiantes aprenderán sobre navegación y la vida en el mar.

“Los Estados Unidos y Panamá estamos unidos por aguas y responsabilidades compartidas”, expresó el embajador de EE.UU., Kevin Marino Cabrera.

Agregó que “Juntos trabajamos para combatir el crimen transnacional, proteger nuestros océanos y fortalecer la seguridad regional. Y juntos miramos hacia el futuro, comprometidos con una asociación basada en la confianza, el respeto y un propósito común”.

El teniente comandante Braden Rostad, enlace de la Guardia Costera de EE.UU. en Panamá, añadió: “La Guardia Costera de Estados Unidos está comprometida a continuar nuestra sólida relación con el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá mientras trabajamos juntos para combatir las organizaciones criminales transnacionales y promover la seguridad marítima regional”.

El Eagle visitó Panamá previamente en abril de 2025, entrenando a 20 oficiales y suboficiales del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá en navegación a vela, reparaciones de emergencia y habilidades marítimas.