Brasil entrega a Panamá las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826

La firma del acuerdo entre Panamá y Brasil para la donación de las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826 se llevó a cabo este lunes 22 de junio en la antigua Sala Capitular del Convento de los Franciscanos —lugar donde se suscribieron inicialmente—, hoy conocida como el Salón Bolívar de la Cancillería panameña.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, presenció la firma del documento entre el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá (MIRE), Javier Martínez-Acha, y su homólogo de Brasil, Mauro Vieira.

“Mediante este Acuerdo, el Gobierno de la República Federativa de Brasil transfiere, con carácter definitivo, a Panamá los originales de las Actas del Congreso Anfictiónico celebrado en Panamá del 22 de junio al 15 de julio de 1826, las cuales se encuentran en el país, por tiempo indeterminado, conforme al Acuerdo por Canje de Notas del 13 de noviembre de 2000”, destaca el texto suscrito.

El documento también establece que Panamá asume la propiedad de las actas y se compromete a preservarlas, así como a difundir y promover el conocimiento de su contenido, historia y significado para el regionalismo latinoamericano. Asimismo, el país centroamericano se compromete a no enajenarlas.

“La firma de este acuerdo trasciende el ámbito documental o académico. Que lleguen al Bicentenario en condiciones adecuadas no es un hecho menor. En estas páginas se encuentra plasmado el esfuerzo pionero de nuestros pueblos por construir un sistema de relaciones basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y la búsqueda de la colectividad y la paz. El Congreso Anfictiónico fue mucho más que una reunión diplomática. Representó el primer intento de institucionalizar el diálogo político entre las naciones americanas, una visión de la que la Organización de los Estados Americanos es heredera directa dos siglos después”, destacó el presidente Mulino.

El mandatario resaltó el esfuerzo de ambos gobiernos e instituciones especializadas para preservar los documentos del Congreso, los cuales han sido sometidos a rigurosos procesos de conservación, restauración y digitalización como parte de la memoria diplomática continental.

“Panamá asume con orgullo este legado en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Deseamos que esta iniciativa acerque a las nuevas generaciones a los valores que inspiraron aquel encuentro histórico: la cooperación entre naciones, la defensa de la libertad y la convicción de que el diálogo siempre será más poderoso que la división. La memoria compartida es también una responsabilidad compartida. Preservar nuestro pasado es la mejor manera de construir un futuro más sólido para las Américas”, acotó Mulino, al tiempo que envió un mensaje de agradecimiento y reconocimiento a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva.

Por su parte, el canciller Vieira señaló que la donación de las actas es un gesto de gran significado para la memoria colectiva de América Latina y el Caribe, por lo que el acuerdo suscrito tendrá una profunda importancia para la preservación de un capítulo esencial en la historia de la integración regional.

“El acuerdo que firmamos hoy es muy significativo. Es motivo de satisfacción para mi gobierno que Brasil pueda desempeñar un papel importante en la preservación y transmisión de su memoria. Es una pequeña pero concreta señal de que la tendencia hacia el acercamiento es, en efecto, una tendencia histórica. En el mundo de 2026, como en el de 1826, la huella de las incertidumbres y amenazas geopolíticas aún está presente. Más de 200 años de vida independiente y aspiraciones integracionistas en América Latina nos han legado una considerable herencia institucional, aunque no perfecta”, concluyó el canciller brasileño.