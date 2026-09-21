Boquerón apuesta por espacios públicos y la atención social

Mejoramiento de los espacios públicos, promover el deporte y fortalecer la atención social a los pacientes encamados forma parte de la gestión que realiza la alcaldesa del distrito de Boquerón, en la provincia de Chiriquí, Jesenka Espinosa Ríos.

Espinosa informó que “actualmente, entre las principales inversiones que desarrolla el municipio se encuentra la instalación y habilitación de parques infantiles en distintos corregimientos, con el propósito de crear áreas de uso público para niños y familias, en especial en sectores donde anteriormente no existían este tipo de espacios”.

Según la alcaldesa, a estos proyectos se suman trabajos relacionados con la construcción y mejoramiento de aceras, canchas sintéticas y la habilitación de paradas de espera para los ciudadanos, iniciativas que de acuerdo con la jefa municipal buscan contribuir al desarrollo de las comunidades y generar espacios adecuados para la convivencia y el esparcimiento.

La atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad constituye igualmente uno de los componentes de la gestión municipal, para ello, la burgomaestre detalló que “se desarrolla un programa dirigido a personas encamadas y pacientes con enfermedades crónicas, mediante el cual equipos médicos brindan atención directamente en sus hogares”.

“Además de la atención médica, se ofrecen servicios complementarios como barbería, limpieza de uñas y cuidado del pie diabético, con el apoyo de personal técnico”, enfatizó.