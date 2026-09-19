Ministro Moltó destaca interés de empresarios españoles en invertir en Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó el interés de empresarios españoles en Panamá tras una misión comercial de cuatro días que encabezó en España, donde sostuvo reuniones con representantes del sector privado y autoridades.

“En España, hay mucho interés por Panamá”, afirmó Moltó al compartir con medios de comunicación los resultados de su visita.

El titular del MICI explicó que las ventajas estratégicas del país han despertado el interés de inversionistas españoles. Según detalló, sostuvo reuniones con cinco empresarios que ven a Panamá como un posible hub para redistribuir sus operaciones hacia América Latina y el Caribe.

Moltó también anunció que en octubre está prevista la visita de una delegación empresarial española que buscará conocer más sobre la infraestructura estratégica del país y los regímenes especiales, entre ellos las zonas francas, las sedes de empresas multinacionales y el régimen de Inversionista Calificado.

Durante la misión comercial, Moltó se reunió con la secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López Senovilla, para abordar temas relacionados con el comercio bilateral, la inversión y la cooperación económica.

La agenda también incluyó un conversatorio con el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de España y una visita a la Ciudad Financiera del Grupo Santander.

Uno de los principales encuentros fue el II Foro de Inversiones Panamá 2026, realizado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en Madrid, que reunió a más de 200 representantes de instituciones, organismos multilaterales y empresas de ambos países.