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Fuego consume vehículo en el Corredor Norte

Fuego consume vehículo en el Corredor Norte
Cortesía | Bomberos atienden la emergencia.
Redacción Web
19 de septiembre de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que un vehículo se incendió la tarde de este sábado en el Corredor Norte, a la altura de Brisas del Golf, cerca de una de las casetas de peaje.

Personal de la Estación Federico Boyd de Juan Díaz se desplazó al lugar a bordo de la unidad de extinción 297 y logró sofocar las llamas.

Los bomberos también aseguraron el perímetro para evitar riesgos mayores en la vía. No se reportaron personas lesionadas.

Personal de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) permanece en el sitio para realizar las investigaciones y determinar las causas del incendio.

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