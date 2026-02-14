Bomberos se ocupan de fuego en herbazales en la comunidad de Praderas de San Lorenzo

Unidades de la Compañía Pulasky junto al personal de DOEXBURE (Dirección de Operaciones, Extinción, Búsqueda y Rescate) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) se encuentran trabajando de manera coordinada para atender un IMAVE (Incendio de Masa Vegetal) reportado en la comunidad de Praderas de San Lorenzo, en los alrededores de La Cabima, área norte de Panamá.

Según un reporte del BCBRP, el equipo operativo se desplazó de inmediato al lugar y está realizando acciones de contención para controlar el incendio, proteger la vegetación circundante y garantizar la seguridad de los residentes.

La entidad recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar oportunamente cualquier situación de riesgo al número de emergencias 103, y exhorta a mantener la precaución mientras el personal realiza las labores de control.