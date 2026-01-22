Bomberos recuperan cuerpo con ayuda de un dron acuático

Personal del Cuerpo de Bomberos de la zona regional Panamá Este–Darién logró recuperar el cuerpo de una persona que falleció por inmersión en el río Mamoní, en el distrito de Chepo, mediante el uso de un dron acuático. El teniente Max Padilla, quien lideró las operaciones de rescate, señaló que el empleo de esta tecnología permitió optimizar los tiempos de búsqueda y fortalecer las capacidades operativas en emergencias acuáticas.

La información revelada por la entidad detalla que la llamada de alerta se recibió a las 5:30 p.m. y el cuerpo fue localizado y recuperado alrededor de las 8:30 p.m. por miembros de la Estación de Bomberos No. 6 de Cañita, Chepo.

“Una vez verificada la información en el lugar, se establecieron todas las medidas de seguridad correspondientes. Posteriormente, se implementó la búsqueda con el dron, logrando detectar el cuerpo. Acto seguido, los buzos ingresaron al área y procedieron a la recuperación conforme a los protocolos establecidos”, explicó Padilla.

El operativo contó con el apoyo del SENAFRONT, el SINAPROC y el Ministerio Público.