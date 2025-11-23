Bomberos atienden 2,663 emergencias vehiculares en lo que va del año

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que de enero a la fecha, sus equipos operativos han atendido 2,663 emergencias relacionadas con accidentes vehiculares, entre colisiones, vuelcos, atropellos, incidentes con motos, choques contra objetos fijos y animales.

De acuerdo con la institución, estas atenciones fueron realizadas por los bomberos del Departamento de Operaciones Extinguidas, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE) junto con los paramédicos del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria (SAMER), quienes brindaron una respuesta rápida y profesional en cada incidente.

El informe, emitido por el Centro de Operaciones y Control del Radio, bajo la jefatura del capitán Andrés Espinoza, destacó que “los accidentes vehiculares continúan siendo una de las principales causas de activación del personal operativo en todo el país”.

Entre los hechos más frecuentes registrados se encuentran:

Accidentes entre dos o más vehículos: 1,332 casos

Colisión contra objeto fijo: 440

Vuelcos: 434

Atropellos: 203

Vehículo vs. moto: 184

Caídas de moto: 63

Colisión con animal: 7

Asimismo, el capitán Espinoza reiteró varias recomendaciones para reducir los incidentes en las vías, entre ellas respetar los límites de velocidad, evitar distracciones como el uso del celular y realizar mantenimiento preventivo al vehículo, especialmente en frenos, llantas y sistema de iluminación.