Bella Vista celebra el Ocean Fest 2025, promoviendo la educación ambiental

Promoviendo la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente a través de iniciativas educativas, se celebró este sábado, 20 de septiembre el Ocean Fest 2025, organizado por la Junta Comunal de Bella Vista y la Cámara de Reciclaje de Panamá.

La conmemoración tuvo lugar en el Parque Andrés Bello, ubicado en Bella Vista, donde los asistentes disfrutaron de una variedad de agenda cultural que incluyó talleres de reciclaje y economía circular, mercadito de emprendedores y actividades recreativas infantiles.

El representante del corregimiento de Bella Vista, César Kiamco, señaló que “el objetivo del evento es que las personas sepan cómo separar los reciclajes, cuál es el destino final y cómo utilizar materiales o desperdicios que son apropiados para producir el menor daño al planeta”.

Por su parte, Fernando Brito, vicepresidente de la Cámara de Reciclaje, indicó que “esta actividad trata de crear conciencia de todos los residuos que quedan en los océanos y las soluciones que hay; por ese motivo, los miembros de la cámara han puesto un stand y están mostrando las diferentes soluciones que se tienen en el tema de reciclaje, sostenibilidad y compostaje”.