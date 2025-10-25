Aviso de vigilancia por tormenta tropical Melissa se mantiene

El aviso de vigilancia en Panamá por la Tormenta Tropical Melissa se mantiene vigente hasta mañana, 26 de octubre, a las 12:01 p.m., según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá a través de sus redes sociales.

Para hoy, sábado 25 de octubre, se pronostica la continuidad de lluvias en diversas provincias, incluyendo Chiriquí, Veraguas, Colón, Los Santos, Panamá Este y en el Golfo de Panamá.

En Coclé, Herrera y Panamá Oeste se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con sensaciones térmicas que oscilarán entre los 35 °C y 38 °C. Se recomienda el uso de protector solar para quienes realicen actividades al aire libre.

Situación de la tormenta tropical Melissa

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), citado en CNN en español, la Tormenta Tropical Melissa ha permanecido en las cálidas aguas del Caribe durante varios días. Aunque los vientos cortantes en los niveles superiores de la atmósfera habían impedido hasta ahora su fortalecimiento, esta situación parece estar cambiando.

El NHC pronostica que Melissa se intensificará, pudiendo alcanzar su punto máximo como un huracán de categoría 4 con vientos de hasta 250 km/h entre la noche del domingo y el lunes, mientras se desplaza al sur de Jamaica. Se espera que la tormenta represente una amenaza directa para las islas del Caribe central, como Jamaica y Haití, donde podría generar lluvias intensas e inundaciones.

El pronóstico en Panamá sigue siendo vigilancia, con énfasis en lluvias, y se insta a la población a seguir atenta a los comunicados oficiales sobre el estado del tiempo.