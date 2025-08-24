Aviso de vigilancia por fuerte oleaje en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene la vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el 26 de agosto de 2025.

Se prevén olas de 1.0 y 2.2 metros de altura en periodos de 7 a 20 segundos en las costas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí, Darién y el Archipiélago de Las Perlas.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) se espera el arribo de un tren de olas proveniente del océano Pacífico suroriental, que generará oleajes significativos, y más picado en el litoral con riesgo de corrientes de resaca y rompientes fuertes en las zonas de playa.

Se recomendó a la población y a los capitanes de embarcaciones tomar las evitar las actividades recreativas o deportivas estos días, los bañistas extremar las medidas de seguridad pertinentes y acatar las normas que brinden los diversos estamentos en puertos y playas.

Los pescadores y barcos pequeños evitar hacerse al mar en condiciones adversas.