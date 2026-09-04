$!Avanza ley de descarte generacional para los jubilados

Dos proyectos de ley buscan incentivar el retiro voluntario de funcionarios que cumplen los requisitos para jubilarse. El Anteproyecto N.° 159, de Augusto Palacios, propone un pago único adicional a la pensión, de hasta 10 meses de salario para quienes tengan 25 años o más de servicio.

Por su parte, el Anteproyecto N.° 161, de Javier Sucre, plantea un incentivo de un mes de salario por cada año trabajado, con un máximo de 12 meses y un tope de B/.100,000, exento del Impuesto sobre la Renta. Mientras que diversos analistas políticos cuestionan que la planilla estatal no aguanta más bonos.