Autoridades electorales debaten sobre tecnología, inclusión e independencia judicial

La inteligencia artificial y su impacto en la justicia electoral, la violencia política digital, la igualdad de género y la independencia judicial fueron algunos de los principales temas abordados durante la VII Asamblea Plenaria General de la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE), informó el magistrado Narciso José Arellano, del Tribunal Electoral (TE).

El encuentro reunió a más de 50 delegaciones integradas por autoridades electorales, representantes de organismos judiciales, académicos e instituciones internacionales procedentes de Europa, América Latina, África y Asia, con el objetivo de analizar los principales retos que enfrentan los sistemas de justicia electoral en las democracias contemporáneas.

Entre los ejes de discusión, de acuerdo con Arellano, se destacan también la innovación y regulación de la inteligencia artificial en el ámbito electoral, el acceso a una justicia cercana y comprensible para la ciudadanía, el impacto de las tecnologías digitales en la violencia política, la inclusión y la igualdad de género, así como la autonomía de la justicia electoral y la independencia e integridad judicial.

Igualmente, el magistrado señaló que “estas asambleas permiten reflexionar sobre el papel de las instituciones electorales y promueven el intercambio de experiencias para fortalecer su funcionamiento”. Asimismo, destacó que la independencia judicial requiere condiciones concretas para su ejercicio, entre ellas, reglas claras, profesionalismo institucional y respeto a las decisiones electorales.

Por su parte, el magistrado segundo vicepresidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, subrayó que es importante analizar el uso de la inteligencia artificial en las campañas políticas, la regulación y el alcance de las plataformas digitales, el acceso equitativo a la justicia electoral y la erradicación del acoso y la violencia política digital contra las mujeres.