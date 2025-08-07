Aumentan los requisitos para visas a EEUU

El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, impulsadas por el presidente Donald Trump, cambiaría los requisitos para los solicitantes de algunos tipos de visas.

Por ejemplo, los extranjeros de algunos países que solicitan visas de turismo o de negocios tendrán que pagar una fianza de hasta 15,000 dólares para entrar a EEUU, según un proyecto piloto revelado por el Departamento de Estado. El proyecto piloto tiene una duración de 12 meses y se aplica tanto a visas de negocios como de turismo. El viajero recuperará el dinero si cumple las normas y lo perderá si se queda en el país más tiempo del permitido.

También se habla de la Visa Integrity Fee, la cual es una nueva tarifa para los viajeros, no es la Visa, sino una cuota extra que se deberá pagar para poder entrar al país, y es una tarifa que se debe pagar una vez que la Visa es tramitada (solo se cancela si el documento se aprueba).

Según reportes de medios internacionales, la Visa Integrity Fee tendrá un costo mínimo de 250 dólares, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede cambiar esto según lo considere y el precio se podría ajustar a los índices de inflación de cada país.

Ante estas medidas, de la Embajada de EEUU en Panamá indicaron que “ofreceremos más información sobre la implementación y el impacto de esta ley para el Departamento de Estado tan pronto como sea posible. El Departamento de Seguridad Nacional está encargado de implementar esta tarifa. Cualquier actualización sobre los cargos será publicada en nuestra página de información sobre visas en travel.state.gov.”.