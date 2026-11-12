$!Aumentan los despidos en la UNACHI, cifra se eleva a 90

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desvinculó a otros 50 administrativos, con lo que el total de destituciones alcanza a 90 personas de la planilla tras el inicio del plan de reducción de personal.

El rector Absel Navarro confirmó dicha cifra y señaló que la entrega de las cartas de despido está en proceso. Asimismo, agregó que se evalúan otros casos dentro del personal eventual.

Al respecto, la secretaria general de la Asociación de Empleados de la Unachi (Aseunachi), Katherine Santamaría, informó que la organización se prepara para defender a los afectados: “Nosotros estamos preparándonos para defender a los administrativos con más de tres años de servicio, contratados de manera indefinida y con partidas fijas”.

Santamaría explicó que las acciones legales se interpondrán de forma individual: “La reconsideración ante el rector y la apelación ante el Consejo Administrativo”.

Añadió que las personas desvinculadas perciben actualmente salarios entre 700 y 1,200 balboas sin sobresueldos, por lo que su salida representaría un ahorro anual de entre 420,000 y 720,000 balboas.