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Aumentan los despidos en la UNACHI, cifra se eleva a 90

El rector Absel Navarro afirmó que recortar el salario a los docentes y administrativo es ilegal y se requiere reformar las leyes que regulan a todas las universidades oficiales, y no concentrarse únicamente en ese centro de estudios superiores

Aumentan los despidos en la UNACHI, cifra se eleva a 90
ML | Protesta en la entrada a la Universidad Autónoma de Chiriquí.
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MEF| Felipe Chapman.
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Yalena Ortiz
12 de noviembre de 2026

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desvinculó a otros 50 administrativos, con lo que el total de destituciones alcanza a 90 personas de la planilla tras el inicio del plan de reducción de personal.

El rector Absel Navarro confirmó dicha cifra y señaló que la entrega de las cartas de despido está en proceso. Asimismo, agregó que se evalúan otros casos dentro del personal eventual.

Al respecto, la secretaria general de la Asociación de Empleados de la Unachi (Aseunachi), Katherine Santamaría, informó que la organización se prepara para defender a los afectados: “Nosotros estamos preparándonos para defender a los administrativos con más de tres años de servicio, contratados de manera indefinida y con partidas fijas”.

Santamaría explicó que las acciones legales se interpondrán de forma individual: “La reconsideración ante el rector y la apelación ante el Consejo Administrativo”.

Añadió que las personas desvinculadas perciben actualmente salarios entre 700 y 1,200 balboas sin sobresueldos, por lo que su salida representaría un ahorro anual de entre 420,000 y 720,000 balboas.

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Para 2027, el presupuesto proyectado para la Unachi es de 90 millones de dólares, con un hueco de aproximadamente 25 millones de dólares.

“Entonces, la gente, nuestros funcionarios, la gente que menos devenga, ya están sufriendo, esto es un cerco de hambre, no se pueden trasladar, ni comprar medicamentos para sus hijos, para sus adultos mayores, y esto ha impactado ya la economía chiricana”.

“Es un tema delicado la usurpación de funciones públicas, debido a que las autoridades designadas por el rector aún no han tomado posesión del cargo. Esto resulta preocupante, ya que dichas autoridades continúan firmando documentación”.

Ministros reitera los altos salarios

ml | El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuestionó la falta de cambios en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) bajo la administración del rector Absel Navarro. “El nuevo rector debe jugar un rol fundamental. Él ha prometido realizar una serie de cambios que ha reclamado la ciudadanía y no se han dado. Estamos esperando, por ejemplo, el tema de los altos salarios, hay salarios ahí que están entre los más altos de la República, inclusive exceden el salario del presidente de la República”, manifestó.

“De parte de la universidad se tiene que seguir trabajando en mejorar en algunos aspectos y hacer los cambios que se requieran poco a poco, pero de parte del ejecutivo las medidas que se están tomando son complemente inhumanas”.

“Quisiéramos saber dónde están la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Trabajo ante las evidentes violaciones de los derechos laborales. Nosotros no hemos dejado de trabajar; por ello, convocaremos a una asamblea general extraordinaria para definir las medidas”.

“Desconocemos los los acuerdos alcanzados entre las autoridades universitarias y el Gobierno Nacional. Por ello, consideramos fundamental promover la transparencia y abrir espacios de participación con la conformación de una mesa técnica de trabajo y diálogo”.

Rector: “Recortar salarios sería ilegal”

ml | el rector Navarro Camarena afirmó que la institución no puede acatarlos debido a su ilegalidad.

Navarro negó haber asumido compromiso alguno en esa línea: “Yo en ningún momento firmé ni expresé de manera verbal que iba a realizar recortes a los profesores regulares”. Explicó que dichos funcionarios cuentan con la protección de leyes especiales y derechos adquiridos, destacando que un docente que percibe 7,000 balboas lo hace tras acumular un mínimo de 25 años de servicio, por lo que reducir su haber a 3,500 dólares carece de viabilidad legal.

Finalmente, el rector advirtió que, si se cuestionan las remuneraciones más altas, la vía correspondiente consiste en reformar la legislación mediante una ley marco que regule a todas las universidades oficiales, en lugar de enfocar las medidas únicamente en la Unachi.

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