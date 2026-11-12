$!Aumentan los despidos en la UNACHI, cifra se eleva a 90

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuestionó la falta de cambios en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) bajo la administración del rector Absel Navarro. 'El nuevo rector debe jugar un rol fundamental. Él ha prometido realizar una serie de cambios que ha reclamado la ciudadanía y no se han dado. Estamos esperando, por ejemplo, el tema de los altos salarios, hay salarios ahí que están entre los más altos de la República, inclusive exceden el salario del presidente de la República', manifestó.