$!Aumenta la mendicidad y el trabajo infantil en las calles, según autoridades

El trabajo infantil en establecimientos o negocios formales (lavautos, supermercados, abarroterías, etc.) ha quedado casi en el pasado. Hoy, los menores se arriesgan en las calles con la venta de buhonerías o artículos de primera necesidad, lo que preocupa aún más a las autoridades.

“Encontramos niños en los semáforos, en zonas hoteleras. Algunos piden dinero, hablamos de mendicidad, y otros se dedican a la venta informal de dulces, bombitas, etc. Pero estos trabajos no son permitidos para menores. Deben estar estudiando y no trabajando. Hablamos de infantes desde los 6 años, la mayoría solos, y al cuestionarlos sobre por qué se dedican a esto, muy pocos manifiestan que es porque están ayudando a sus papás. Quieren comprarse zapatillas o un celular, y esta es una forma fácil de obtener dinero”, explicó la capitana, Nitza Nicholson, del Servicio de Niñez y Adolescencia de Arraiján.

Los niños se enfrentan al peligro de tener un accidente o ser víctimas de depredadores, al no medir el riesgo, explica la oficial.

Al respecto, Alberto Cuñapa, de la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, detalló que desde 2016 no se hace una encuesta para conocer la realidad del trabajo infantil en el país. “Es posible que exista un aumento, y aunque todos somos responsables, los padres también tienen que asumir cierto grado de responsabilidad cuando los niños están actuando bajo su consentimiento, en la calle haciendo una actividad que no les corresponde”, enfatizó Cuñapa.