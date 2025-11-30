ATTT inicia mañana jornada de arreglo de pago

Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realizará una jornada especial de arreglo de pagos, en la sede principal, Los Pueblos 2000 (8:00 a.m., a 5:00 p.m.); el Juzgado Ejecutor Los Pueblos, detrás de El Campeón (8:00 a.m., a 5:00 p.m.), y las oficinas en la Gran Terminal de Albrook (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

También se realizarán estos procedimientos en las sedes regionales Panamá Norte, San Miguelito y Santiago los días 1 y 2 de diciembre, en horario regular (8:00 a.m., a 4:00 p.m.).

Estas jornadas se llevan a cabo con el objetivo de brindar a los clientes la oportunidad de ponerse al día con sus compromisos pendientes, facilitar el proceso de regularización y ofrecer alternativas de pago accesibles para todos, detalló en un comunicado la institución.