Arrestan al exalcalde Tomás Velásquez

El exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, fue aprehendido ayer por su supuesta vinculación al delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, por malversación de fondos en perjuicio del municipio de este distrito.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades están relacionadas con el uso de fondos provenientes del programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), destinado a la construcción de un hogar para adultos mayores en Panamá Oeste. No obstante, la obra fue edificada en un terreno privado y no cumplió con lo establecido en el contrato.

Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de abandono y deterioro, pese a haber recibido los recursos estatales, según informaron las autoridades.

Este arresto se suma a la lista de los exalcaldes señalados: Alex Lee (Colón) y Rollyns Rodríguez (Arraiján), así como los dos alcaldes de la actual administración: Manuel Soriano (Pocrí, Los Santos) y Eugenio Delgado (Chagres, Colón).

Rodríguez, quien mantiene la medida de casa por cárcel, fue detenido en febrero de este año por su presunta vinculación a una lesión patrimonial que supera los B/.815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, mediante el proyecto IBI destinado a proyectos sociales. En tanto, Soriano permanece con detención provisional y es investigado por presuntas irregularidades en el programa de Sanidad Básica. Por su parte, Delgado se mantiene bajo la medida de casa por cárcel.