Nacionales

Arrestan al exalcalde Tomás Velásquez

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades estarían relacionadas con el uso de fondos provenientes del Programa de Impuesto de Bien Inmueble (IBI) para construir un hogar de adultos mayores

Arrestan al exalcalde Tomás Velásquez
Arrestan al exalcalde Tomás Velásquez
ML | La bandera del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Thaylin Jiménez
24 de abril de 2026

El exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, fue aprehendido ayer por su supuesta vinculación al delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, por malversación de fondos en perjuicio del municipio de este distrito.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades están relacionadas con el uso de fondos provenientes del programa de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), destinado a la construcción de un hogar para adultos mayores en Panamá Oeste. No obstante, la obra fue edificada en un terreno privado y no cumplió con lo establecido en el contrato.

Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de abandono y deterioro, pese a haber recibido los recursos estatales, según informaron las autoridades.

Este arresto se suma a la lista de los exalcaldes señalados: Alex Lee (Colón) y Rollyns Rodríguez (Arraiján), así como los dos alcaldes de la actual administración: Manuel Soriano (Pocrí, Los Santos) y Eugenio Delgado (Chagres, Colón).

Rodríguez, quien mantiene la medida de casa por cárcel, fue detenido en febrero de este año por su presunta vinculación a una lesión patrimonial que supera los B/.815 mil, en perjuicio del Municipio de Arraiján, mediante el proyecto IBI destinado a proyectos sociales. En tanto, Soriano permanece con detención provisional y es investigado por presuntas irregularidades en el programa de Sanidad Básica. Por su parte, Delgado se mantiene bajo la medida de casa por cárcel.

El PRD exige a las autoridades objetividad

ml | El Partido Revolucionario Democrático (PRD), a traves de un comunicado, se refirió a las recientes aprehensiones de exfuncionarios, exigiendo que los procesos de desarrollen en apego a la Ley. “con responsabilidad y firmeza ante los hechos recientes que preocupan profundamente al país, en los que miembros de nuestro colectivo político están siendo objeto de investigaciones y procesos legales en distintas instancias. Reiteramos que todo ciudadano tiene derecho a enfrentar la justicia con plenas garantías, en estricto apego a la Ley, el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresaron. Exigieron a las autoridades “actuar con objetividad, transparencia y respeto absoluto al marco constitucional”.

En la diligencia de ayer se logró ubicar documentación relacionada con la investigación, según las autoridades
Durante la aprehensión de Velásquez también fue conducido por las autoridades otro exfuncionario del municipio
Tags:
La Chorrera
|
peculado
|
PRD
|
Rollyns Rodríguez
|
Tomás Velásquez
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR