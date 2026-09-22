Arquidiócesis presenta informe sobre gestión de denuncias de abusos sexuales

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, informó que la Arquidiócesis de Panamá ha recibido 37 denuncias relacionadas con casos de abuso sexual durante el período comprendido entre 2001 y 2025. De ese total, 24 estarían vinculadas directamente con la Arquidiócesis.

La información fue divulgada a través de un informe elaborado por la entidad religiosa en conjunto con la Universidad de Villanueva de Madrid, España, y la University of Notre Dame, en el que se presentó un estudio sobre la gestión de casos de abuso sexual contra menores de edad y personas vulnerables.

Ulloa detalló que nueve de las denuncias corresponden a casos relacionados con menores de edad. De estos, cinco llegaron a la etapa final del proceso de justicia canónica, mientras que los otros cuatro no continuarían por esa vía.

El arzobispo también informó que al menos 18 sacerdotes han sido separados de sus cargos por situaciones relacionadas con denuncias de abuso sexual.

María José Valero, vicerrectora de investigación y miembro del comité de transparencia de la Universidad de Villanueva, señaló que “el informe que presentamos recoge y documenta cómo gestionó la Arquidiócesis de Panamá las denuncias realizadas; sin embargo, es importante subrayar que la verdad de los relatos de las víctimas no depende de que hayan sido documentadas por la institución”.

Valero indicó: “Esto busca hacer visible lo ocurrido en la gestión de las denuncias y orientar una respuesta institucional basada en la verdad, la justicia y la responsabilidad”.