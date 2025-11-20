Aprehenden al excomisionado Javier Fanuco por presunto enriquecimiento injustificado

La Fiscalía Anticorrupción, con apoyo de la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), aprehendió este miércoles al exfuncionario Javier Fanuco, excomisionado y exdirector de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DOT). La detención tuvo lugar en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos.

Fanuco está siendo investigado por el delito contra la administración pública, específicamente por presunto enriquecimiento injustificado. Según un informe de la Contraloría General, su acumulación de bienes durante el período 2014-2018 supera los US$ 400,000, una cifra que, según las autoridades, no concuerda con sus ingresos oficiales.

Se espera que en las próximas horas el excomisionado comparezca ante un juez en una audiencia de garantías, donde se determinarán las medidas cautelares que se le impondrán mientras avanza la investigación.

Fanuco ocupó cargos de alto nivel en la Policía Nacional, específicamente en la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.