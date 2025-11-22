Aprehenden a 280 personas en las últimas 24 horas

En el marco del Plan Firmeza, la Policía Nacional aprehendió 280 personas en diversos sectores del país, de estas 195 fueron por oficio, 53 por faltas administrativas, 26 en flagrancia y seis por microtráfico, en las últimas 24 horas.

Desde la entidad detallaron que se realizaron 64 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego con 224 municiones, siete paquetes de droga y seis vehículos recuperados.

Informan que en materia de tránsito se colocaron 868 de las cuales 118 por exceso de velocidad, 47 por luces no adecuadas, 15 por hablar por celular, 28 por licencias vencidas y 07 por embriaguez comprobada. Se remolcaron 32 vehículos en grúa por diversas causas.