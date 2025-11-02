AMP suspende salidas de puertos en Costa Arriba de Colón

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó la suspensión del zarpe en los puertos Costa Arriba de Colón, debido a condiciones climáticas adversas.

La entidad también ha suspendido el zarpe en Cayo Zapatilla y levantó la suspensión de zarpe en Chiriquí Grande, Bocas del Toro.

Esta medida preventiva responde a los fuertes vientos, superiores a 15 nudos, y al patrón de inestabilidad marítima reportado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) y por nuestras plataformas internas, que mantienen condiciones de alerta por lluvias persistentes, oleajes significativos y ráfagas de viento de hasta 24 nudos.

La AMP destacó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomienda a capitanes de embarcaciones, operadores portuarios y operadores turísticos dedicados a actividades marítimas acatar las disposiciones vigentes, evitar la navegación en áreas bajo alerta y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.