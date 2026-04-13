$!Alza del combustible afecta el transporte y la alimentación

El incremento en el precio del combustible está generando un impacto diario en la economía de las personas, afectando su transporte, la alimentación, el turismo y la pesca, según informan los expertos.

El segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí (Camchi), Felipe Rodríguez, destacó que “uno de los principales efectos del encarecimiento del combustible no solo en Chiriquí, sino a nivel nacional, es el aumento del costo de la vida”. Explicó que adquirir la misma cantidad de productos resulta ahora más costoso debido al impacto en la movilidad de la carga y en los procesos logísticos.

Rodríguez también señaló “que debido a esta alza la movilidad del transporte urbano se está reorganizando para redistribuir mejor las salidas de las rutas, con el objetivo de reducir costos operativos”. Igualmente manifestó que “esto implica realizar menos viajes, pero con mayor cantidad de pasajeros por unidad, lo que ha generado que los buses circulen más llenos”. Y agregó que los taxis han disminuido su presencia en las calles, ya que muchos conductores optan por mantenerse inactivos ante la baja rentabilidad.

Por su parte, Dalila Mosquera, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Darién, indicó que “el impacto aquí en la provincia de Darién es particularmente significativo para nosotros ya que la actividad comercial pecuaria es una de las más afectadas cuando hay alza del combustible”.

Asimismo subrayó que “las personas se afectan también en la pesca, agricultura, ganadería, turismo, entre otras, porque el combustible que mayormente usamos para mover los productos es el diésel y es el que más aumento ha tenido”.

En tanto, Milton López, miembro de la Cámara de Turismo de Herrera, advirtió sobre las consecuencias en el sector turístico de la región de Azuero y señaló que ya “enfrentamos una baja ocupación hotelera, y que el aumento en el precio del combustible agrava aún más la situación al reducir la movilidad de los visitantes y elevar los costos operativos de los negocios”. Situación que según López genera aún más incertidumbre en el sector.