El papa afirma que está "más cerca que nunca" del pueblo libanés

El papa León XIV expresó el domingo su cercanía al pueblo del Líbano y afirmó que existe una "obligación moral" de protegerlo, al hacer un llamado a las partes en conflicto a buscar la paz.

"Estoy más cerca que nunca, en estos días de dolor, miedo y esperanza invencible en Dios, del querido pueblo libanés", dijo el papa a la multitud reunida en la plaza de San Pedro tras el rezo del Regina Coeli.

El sumo pontífice señaló que "el principio de humanidad (...) conlleva una obligación moral de proteger a la población civil de los efectos atroces de la guerra".

El papa arremetió el sábado contra los belicistas e instó a miles de millones de personas de todo el mundo a abrazar la paz y a volver "a creer en el amor, en la moderación, en la buena política".

En uno de sus llamamientos más fervientes hasta la fecha para poner fin al conflicto que asola Oriente Medio, el papa estadounidense afirmó que se necesita fe "para afrontar juntos, como humanidad y con humanidad, esta hora dramática de la historia".

"¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida", imploró el sumo pontífice en un discurso pronunciado durante una vigilia por la paz en la basílica de San Pedro de Roma.