Alcaldía rechaza señalamientos

La Alcaldía de La Chorrera rechazó los señalamientos realizados por la diputada Patsy Lee, quien a través de la red social X denunció supuestas represalias contra personas vinculadas a ella, incluyendo el caso de una persona en silla de ruedas.

La diputada en su red social publicó “desde la Alcaldía de La Chorrera están pasando factura a quienes se relacionan conmigo, quitándoles espacios donde se reunían y llegando incluso al extremo de afectar a una persona en silla de ruedas por aceptar una donación”.

Ante estas acusaciones, una fuente del municipio del distrito señaló que, “no comprendemos el origen de dichas aseveraciones. La señora María de Jesús Quintero, conocida como (Susy), a quien hace referencia la diputada, explicó en una entrevista que, si bien solicitó una silla de ruedas a la diputada, posteriormente recibió una silla con motor donada por concejales y colaboradores del municipio”.

Asimismo, la fuente destacó que la propia María de Jesús Quintero manifestó que mantiene una relación cordial y respetuosa con el personal municipal y que, aunque en su momento recibió apoyo de la diputada, no imaginó que la situación escalaría a una controversia pública de este tipo”.