Alcaldía de Colón aún no define plan para la recolección de basura

La Alcaldía del distrito de Colón todavía no cuenta con una licitación ni con un plan definido para garantizar la continuidad de la recolección de basura, luego de que el alcalde Diógenes Galván no decide la prórroga del contrato con la empresa Aguaseo, que actualmente presta el servicio y ha presentado nuevas propuestas para el tratamiento de los desechos.

Carlos Lima, presidente del Consejo Municipal, informó que “el proceso se encuentra en su etapa final. Durante las últimas semanas se han revisado punto por punto las condiciones del contrato anterior, con el objetivo de introducir cambios que permitan modernizar el sistema, incluyendo aspectos relacionados con los cobros y pagos”.

En tanto, Hugo Castro, representante del corregimiento Escobal, señaló que “la situación de nuestro distrito es preocupante y queremos hacer las cosas bien. Cabe señalar que estos acercamientos o reuniones que hemos sostenido con representantes de AGUASEO no quieren decir que le vamos a decir que sí de una vez. Tenemos que evaluar todos los puntos, pero sí queremos evitar que suceda lo que pasó en San Miguelito”.

Igualmente, Carlos de la Rosa, representante de Puerto Pilón, señaló: “le tenemos que dar prioridad a esta situación, ya que estamos hablando de un tema sanitario. Estamos tratando de llegar a un consenso, no para la compañía ni para una persona, sino para todo el distrito”.