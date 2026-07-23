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Alcalde de Colón rechaza posible prórroga de Aguaseo

Hay conflicto entre alcalde de Colón y concejales por posible renovación a la empresa de aseo

Alcalde de Colón rechaza posible prórroga de Aguaseo
Cortesía | Camión de la empresa Aguaseo recolectando la basura.
Alcalde de Colón rechaza posible prórroga de Aguaseo
Cortesía | Harley Mitchell.
Amilkar Rodriguez
23 de julio de 2026

La intención de renovar por 20 años adicionales el contrato de concesión de la empresa Aguaseo, encargada de recolectar la basura en el distrito de Colón, cuyo vencimiento está previsto para abril de 2027, ha generado inconformidad entre el alcalde, Diógenes Galván y un grupo de representantes del Consejo Municipal, que analiza la solicitud de prórroga.

Galván manifestó: “no apruebo la prórroga de un contrato de concesión por 20 años más para Aguaseo. No creo que lo merezcan. Tenemos toda la información que sustenta esta postura. El vertedero está profundamente contaminado”.

Igualmente, indicó que “no han hecho nada en ese vertedero en 25 años. Ni siquiera tienen la licencia para operarlo. Y todo el mundo sabe qué ha pasado con la basura”.

Por su parte, el diputado del circuito 3-1, Jairo Salazar, mencionó que “en Colón la empresa Aguaseo sigue haciendo de las suyas y ahora pretenden quedarse. Cuando obtuvieron el contrato no solamente era operar un vertedero, sino desarrollar un vertedero. Sin embargo, la basura sigue desbordándose en la ciudad”.

25
Años tiene la empresa Aguaseo de estar recolectando los desechos.
Abogado de Aguaseo responde

ml | Sobre las declaraciones del alcalde de Colón, el vocero y abogado de Aguaseo, Harley Mitchell, enfatizó: “Debo aclarar que el ente contratante de los servicios que establece un municipio, según la Constitución Política de la República, es el Consejo Municipal y esto se reitera en la Ley 106 de 1973. El presidente del Concejo Municipal hace varios días estableció claramente que ellos están discutiendo, dentro de sus facultades constitucionales, la petición de prórroga”.

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